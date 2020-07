Fca - risultati in linea, confermati i tempi per la fusione

Pubblicato il 31/07/2020 alle ore 15:09:55

FCA contiene nel secondo trimestre l’impatto del COVID-19 con una perdita netta e perdita netta adjusted entrambe a 1,0 miliardi di euro e EBIT adjusted negativo per 0,9 miliardi di euro. Nord America in positivo. Free cash flow industriale negativo per 4,9 miliardi di euro. La liquidità disponibile di 17,5 miliardi di euro a fine giugno esclude la quota inutilizzata, pari a 4,5 miliardi di euro, della linea di credito Intesa Sanpaolo. Risultati e flusso di cassa operativo in significativo miglioramento a giugno.





