Intesa: dati in crescita

I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2020 CONFERMANO LA CAPACITÀ DI INTESA SANPAOLO DI AFFRONTARE EFFICACEMENTE LA COMPLESSITÀ DEL CONTESTO CONSEGUENTE ALL’EPIDEMIA DA COVID-19, RIFLETTENDO LA REDDITIVITÀ SOSTENIBILE - DERIVANTE DALLA SOLIDITÀ DELLA BASE PATRIMONIALE E DELLA POSIZIONE DI LIQUIDITÀ, DAL MODELLO DI BUSINESS RESILIENTE E BEN DIVERSIFICATO E DALLA FLESSIBILITÀ STRATEGICA NELLA GESTIONE DEI COSTI OPERATIVI - E IL SUPPORTO DEL GRUPPO ALL’ITALIA ANCHE CON L’IMPEGNO A DIVENTARE UN PUNTO DI RIFERIMENTO IN TERMINI DI SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE E CULTURALE. LA GENERAZIONE DI VALORE SOSTENIBILE PER TUTTI GLI STAKEHOLDER VERRÀ ACCRESCIUTA DALL’UNIONE CON UBI BANCA.
INIZIATIVE DI INTESA SANPAOLO PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DI COVID-19:
- CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LE PERSONE DEL GRUPPO E I CLIENTI;
- SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SANITARIE CON DONAZIONI CHE HANNO SUPERATO € 100 MLN;
- DESTINAZIONE DI € 125 MLN DEL FONDO IMPACT (PARI AL 50%) ALLA RIDUZIONE DEL DISAGIO SOCIO ECONOMICO;
- PRIMA BANCA IN ITALIA A CONCEDERE MORATORIE PRECEDENDO LO SPECIFICO QUADRO NORMATIVO (FINORA € 47 MLD) E A FIRMARE IL PROTOCOLLO D’INTESA CON SACE FORNENDO IMMEDIATO SUPPORTO ALLE IMPRESE DA DECRETO LIQUIDITÀ (FINORA € 17 MLD COMPRESO IL FONDO PMI);
- DISPONIBILITÀ A EROGARE € 50 MLD DI NUOVI CREDITI ALLE IMPRESE E AI PROFESSIONISTI, PER LA SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE E LA GESTIONE DEI PAGAMENTI DURANTE L’EMERGENZA.
LE TENDENZE DEL NUOVO CONTESTO TROVANO INTESA SANPAOLO PREPARATA GRAZIE AI VANTAGGI COMPETITIVI DEL GRUPPO:
- LEADERSHIP NEL WEALTH MANAGEMENT & PROTECTION E RAFFORZAMENTO NEL SETTORE SALUTE CON RBM;
- EFFICACE GESTIONE PROATTIVA DEL CREDITO (PULSE, CON CIRCA 380 PERSONE DEDICATE) E PARTNERSHIP STRATEGICHE DEL GRUPPO CON PRIMARI OPERATORI INDUSTRIALI ATTIVI NELLA GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI;
- FORTE PROPOSTA DIGITALE, CON CIRCA 10 MLN DI CLIENTI MULTICANALE E CIRCA 6 MLN DI CLIENTI CHE USANO L’APP DI INTESA SANPAOLO, E PARTNERSHIP STRATEGICA CON NEXI NEI SISTEMI DI PAGAMENTO;
- CIRCA 60.000 PERSONE DEL GRUPPO IN SMARTWORKING E OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO DISTRIBUTIVO, CON LA RAZIONALIZZAZIONE DEL NUMERO DI FILIALI, LA PARTNERSHIP STRATEGICA BANCA 5 - SISALPAY E LA MAGGIORANZA DEI CLIENTI CHE VERRÀ SERVITA TRAMITE I CANALI ALTERNATIVI;
- LEADERSHIP NELL’INCLUSIONE IN INDICI DI SOSTENIBILITÀ E VALUTAZIONI INTERNAZIONALI ESG.
ELEVATA PATRIMONIALIZZAZIONE, LARGAMENTE SUPERIORE AI REQUISITI NORMATIVI: COMMON EQUITY TIER 1 RATIO PRO-FORMA A REGIME AL 14,9% TENENDO CONTO DEI DIVIDENDI MATURATI NEL 1° SEM. 2020.
NEL 1° SEM. 2020, UTILE NETTO A € 2.556 MLN (+13,2% VS 1° SEM. 2019), CHE INCLUDE RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI PARI A CIRCA € 880 MLN PER I FUTURI IMPATTI DI COVID-19, PRINCIPALMENTE A COPERTURA GENERICA SU CREDITI IN BONIS.
RISULTATO CORRENTE LORDO IN AUMENTO DEL 7,1% VS 1° SEM. 2019, RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA IN CRESCITA DEL 2,8%, PROVENTI OPERATIVI NETTI STABILI, COSTI OPERATIVI IN CALO DEL 2,8% E COST/INCOME AL 48,5%.
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL CREDITO: RIDUZIONE DEI CREDITI DETERIORATI LORDI SENZA ONERI STRAORDINARI PER GLI AZIONISTI, DEL 4,6% VS FINE 2019 E DI CIRCA € 23 MLD DA FINE 2017 REALIZZANDO GIÀ IL 90% DELL’OBIETTIVO PREVISTO PER L’INTERO QUADRIENNIO DEL PIANO DI IMPRESA 2018-2021; INCIDENZA DEI CREDITI DETERIORATI SUI CREDITI COMPLESSIVI AL 7,1% AL LORDO DELLE RETTIFICHE E AL 3,5% AL NETTO; COSTO DEL RISCHIO DEL 1° SEM. 2020 ANNUALIZZATO A 46 CENTESIMI DI PUNTO ESCLUDENDO L’IMPATTO DELLE RETTIFICHE PER I FUTURI IMPATTI DI COVID-19 (PARI A 43 CENTESIMI DI PUNTO, DI CUI 36 PER COPERTURA GENERICA SU CREDITI IN BONIS E 7 PER COPERTURA SPECIFICA SU CREDITI DETERIORATI).
INTESA SANPAOLO È UN ACCELERATORE DELLA CRESCITA DELL’ECONOMIA REALE IN ITALIA: CIRCA € 35 MLD DI NUOVO CREDITO A MEDIO-LUNGO TERMINE A FAMIGLIE E IMPRESE DEL PAESE NEL 1° SEM. 2020; CIRCA 4.300 AZIENDE RIPORTATE IN BONIS NEL 1° SEM. 2020 E CIRCA 116.000 DAL 2014, PRESERVANDO RISPETTIVAMENTE CIRCA 22.000 E 580.000 POSTI DI LAVORO.
RESPONSABILITÀ SOCIALE E CULTURALE DEL GRUPPO, CHE IN ITALIA HA PORTATO A: INIZIATIVE PER RIDURRE LA POVERTÀ INFANTILE E SUPPORTARE LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ FORNENDO DAL 2018 CIRCA 10,8 MLN DI PASTI, 537.000 POSTI LETTO, 176.000 MEDICINALI E 114.000 CAPI DI ABBIGLIAMENTO; SUPPORTO A FAMIGLIE E IMPRESE COLPITE DA DISASTRI NATURALI, NEL 1° SEM. 2020 CON CIRCA 130 MORATORIE SU CIRCA 700 MLN DI DEBITO RESIDUO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER CIRCA € 97 MLN (CIRCA € 431 MLN DAL 2018); FONDO IMPACT CON € 60 MLN EROGATI DA “PER MERITO” DAL LANCIO, LA PRIMA LINEA DI CREDITO NON GARANTITO DEDICATA A TUTTI GLI STUDENTI UNIVERSITARI ITALIANI, E L’AVVIO A LUGLIO 2020 DEL CREDITO AGEVOLATO MAMMA@WORK PER CONCILIARE MATERNITÀ E LAVORO; PLAFOND CREDITIZIO CIRCULAR ECONOMY PER € 5 MLD A SUPPORTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, CON 343 PROGETTI ANALIZZATI, DI CUI 119 GIÀ FINANZIATI PER € 1.237 MLN (€478 MLN NEL 1° SEM. 2020); FINANZIAMENTO S-LOAN PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ DELL PMI (€ 2 MLD ALLOCATI NELL’AMBITO DI € 50 MLD DEDICATI ALL’ECONOMIA VERDE); NEL 1° SEM. 2020 ANALIZZATE CIRCA 600 INIZIATIVE DI START-UP (OLTRE 1.800 DAL 2018) IN 2 PROGRAMMI DI ACCELERAZIONE CON 37 START-UP ASSISTITE (CIRCA 270 DAL 2018); PROGRAMMA “GIOVANI E LAVORO” PER L’ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO DI 5.000 GIOVANI: NEL 1° SEM. 2020 RICHIESTE DI ISCRIZIONE DI CIRCA 4.980 GIOVANI (CIRCA 14.300 DAL 2019), CIRCA 990 STUDENTI INTERVISTATI E CIRCA 410 FORMATI E IN FORMAZIONE CON 18 CORSI, OLTRE 1.300 AZIENDE COINVOLTE DAL LANCIO DELL’INIZIATIVA; DURANTE IL LOCKDOWN, IN FORMATO DIGITALE, CONTINUATA LA MOSTRA CANOVA/THORVALDSEN, UNA DELLE PIÙ VISITATE IN ITALIA, E REALIZZATE IMPORTANTI INIZIATIVE CULTURALI.