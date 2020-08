Usa: soli il 13% degli americani è soddisfatto della situazione attuale

Pubblicato il 05/08/2020 alle ore 11:37:02

Solo il 13% degli adulti statunitensi è soddisfatto del modo in cui le cose sono nella nazione in questo momento, che è in calo di 32 punti percentuali da quando ha toccato un massimo di 15 anni proprio lo scorso febbraio. Gallup osserva che la soddisfazione americana non è stata così bassa da novembre 2011. E quel 13% è solo sei punti sopra il minimo storico della Grande Recessione nell'ottobre 2008, quando la crisi finanziaria globale ha visto il serbatoio delle scorte degli Stati Uniti.



Ovviamente sul risultato ha pesato l'effetto della pandemia in atto nonostante la ripresa economia in atto.

Il sondaggio è stato realizzato tra l'1 e il 2 giugno e su un campione di 1000 persone.

Fonte - Market Watch