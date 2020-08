Pubblicato il 05/08/2020 alle ore 11:38:41

TRUMP SAYS BIG NUMBER COMING OUT FRIDAY ON JOBS

Venerdì usciranno i dati occupazionali del mese di luglio e Trump scalda i motori. Oggi avremo, alle ore 14.15, un primo anticipo con l'uscita della stima ADP (creazione di nuovi posti di lavoro nel settore privato).