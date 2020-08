Dopo la Spagna, ieri oltre 1100 contagiati, anche la Germania comunica un dato del tutto simile.

I dati riportati dal Robert Koch Institut a mezzanotte si riferiscono alla giornata del 5 agosto: il fattore di riproduzione giornaliero del contagio è ancora di 0,9. Il ministro della Salute Spahn in conferenza stampa annuncia l'obbligo di test per chi arriva da zone a rischio: "La pandemia non è andata via" e "c'è il rischio che il virus torni in Germania"





