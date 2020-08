I primi effetti del mancato accordo al Congresso

Pubblicato il 07/08/2020 alle ore 10:18:26

Repubblicani e democratici, per il momento, non hanno ancora raggiunto un accordo per il nuovo piano di stimoli, che comprende anche il ripristino dell'indennità di 600 dollari a settimana per chi non ha lavoro, e l'impatto è considerevole perché, come rileva Jp Morgan dai dati del Tesoro Usa, i prelievi da ATM (bancomat) sono in netto calo negli ultimi 5 giorni. La carenza di liquidità comincia a farsi sentire solo dopo pochi giorni, segno che la crisi, forse, è un po' più grave di quel che appare dagli ultimi dati macro.