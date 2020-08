Btp future - aggiornamento e revoca

Pubblicato il 11/08/2020 alle ore 13:11:46

Posizione Prezzo di carico Plus/Minus dall'1/01/20 Plus/Minus dal 7/2019 +871 punti - 1985 punti Short 140.19 Short 147.74











Stiamo notando un'accelerazione al ribasso con scambi. Il movimento potrebbe essere ribaltato perché, per il momento, non abbiamo rotture significative, ma solo segnali da parte degli indicatori e di alcune componenti che sono alla base di questi oscillatori (medie mobili in particolare) che fanno pensare a un cambiamento di scenario. Per il momento, è ancora presto ma è possibile che a breve si possa assistere a un cambiamento anche perché la distorsione di mercato, iniziata dalla Fed ma per chiari motivi ma esasperata dal mercato per fini speculativi ha portato i rendimenti dei Junk Bond Usa a rendere il 2.2%. Un livello realmente modestissimo per aziende che sono prossime al fallimento.

Incrementiamo la posizione short o al raggiungimento della zona di 148.20/25 punti, appena sopra il massimo segnato nei giorni scorsi, o alla rottura di 147.75 punti, dove si colloca il primo appoggio.

L'esecizione di una proposta elimina l'altra e il primo target operativo si colloca a 147.15/20 punti













Andamento del tutto fiacco per quanto concerne questo strumento che si mantiene appena sotto la zona di 148 punti. Non siamo attivi sul future e manteniamo la posizione in essere senza intervenire in questa fase. Valuteremo l’intervento in vendita short o al raggiungimento di area 148.50/60 punti o alla rottura di 147.50 punti. Al momento, siamo in attesa.

(l'operatività in futures si svolge seguendo questa modalità: operazioni impostate per il trading intraday o di qualche seduta, non oltre 1 settimana). Intermedieremo al massimo 2 contratti e non escludiamo la possibilità di rimanere sempre investiti per più giornate facendo trading, anche intraday, con 1 o più contratti). Per chi non avesse la liquidità per una simile operatività, suggeriamo di adottare i certificates a leva 5, o gli etf a leva, e modulare gli acquisti in base alle proprie disponibilità.



