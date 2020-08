Zew: dati contrastati

Pubblicato il 11/08/2020 alle ore 11:12:03

Indice Zew situazione corrente, dato di agosto. Attesa: -68.8. Effettivo -81.3

Indice Zew attesa economica, dato di agosto. Attesa: 58.0. Effettivo: 71.5

L'indice è positivo per quanto concerne l'attesa economica ma per quanto concerne la situazione corrente è negativo, ben oltre le attese. Questo signfiica che le attese espresse il mese precedente non sono state rispettate mentre il futuro è visto in netto miglioramento. La reazione dei mercati è ancora positiva anche perché si nota che la spinta è partita leggermente prima del dato (chiaro segnale che sono presenti le mani primarie)

Alle 11.00 esce l'indice Zew, conterà molto, in base all'andamento di oggi, l'indice Zew sulle attese economiche e non per quanto concerne la situazione corrente