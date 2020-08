Pubblicato il 11/08/2020 alle ore 14:01:22

L'imprenditore veneto ha chiesto di salire dal 10% al 20% nel capitale di Mediobanca e la Bce dovrebbe dare il via libera alla fine del mese. Notizia che accende la speculazione perché Del Vecchio potrebbe chiedere di modificare la strategia aziendale (non a caso, in passato, circolavano voci, pioi smentite, di un'uscita di Nagel).

Staremo a vedere ma è del tutto probabile che Del Vecchio possa iniziare a comprare subito dopo il via libera della banca centrale