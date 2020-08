Agenda dati macro e finanziari del 13 agosto

Pubblicato il 13/08/2020 alle ore 00:58:11

DATI MACRO



Germania

Ore 08.00

Inflazione, dato di luglio. Attesa: -0.5%m/m; -0.1%a/a

Inflazione armonizzata, dato di luglio. Attesa: -0.5%m/m; 0.8%a/a



Spagna

Ore 09.00

Inflazione, dato di luglio. Attesa: -0.9%m/m; -0.6%a/a

Inflazione armonizzata, dato di luglio. Attesa: -1.6%m/m; 0.7%a/a





Usa

Ore 14.30

Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 1,12 milioni

Richieste continue di sussidi di disoccupazione. Attesa: 15,89 milioni

Ore 16.30

Scorte natural gas. Attesa: 57B





EVENTI

Italia

Collocamento BTP scadenza 8/2023 per un importo massimo di 2.75 miliardi

Collocamento BTP scadenza 9/2027 per un importo massimo di 2.75 miliardi

Collocamento BTP scadenza 9/2050 per un importo massimo di 1.25 miliardi



EVENTI SOCIETARI

Italia



Debutto

----



OPA



----



Aumento di capitale

ePrice: 211 azioni nuove a 0.07 euro cadauna ogni 30 vecchie possedute. Diritti negoziabili sino al 3 settembre. Termine dell’operazione il 9 settembre.





Cda

----



Conference Call



----



Assemblea

----



Dividendi

----



Raggruppamento

---



EUROPA

----



USA

Trimestrali

----