Dati macro Usa - sussidi migliori delle attese

Pubblicato il 13/08/2020 alle ore 14:35:27

Dati migliori delle attese per quanto concerne i sussidi in quanto le nuove richieste sono scese sotto il milione mentre quelle continue di avvicinao ai 15 milioni. Rivisti anche i dati precedenti (al ribasso per quanto concerne i settimanali e al rialzo queli continui). I dati hanno impatto positivamente sui mercati che recuperano leggermente.

Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 1,12 milioni. Effettivo: 963mila

Richieste continue di sussidi di disoccupazione. Attesa: 15,89 milioni. Effettivo: 15,486 milioni