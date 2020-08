Raccomandazioni analisti - Intesa ritocca il target a Generali

Pubblicato il 13/08/2020 alle ore 14:20:08

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 13.23

L'acquisizione di una società di costruzione nel settore energetico in Canada ha dato la possibilità agli analisti di Intesa di confermare la valutazione positiva su Terna. Indicazione positiva per Generali, grazie ai dati trimestrali, sempre da parte di Intesa che alza il target. La costruzione di un nuovo impianto in Spagna è vista con favore da Mediobanca che conferma la raccomandazione a Enel. Cementir beneficia di un aumento del target da parte di Intesa mentre Mediobanca ribadisce l'indicazione a Iren a seguito dell'acquisto di una società che opera nel settore dei servizi ambientali.