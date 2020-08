Pubblicato il 14/08/2020 alle ore 09:48:00

Produzione industriale, dato di luglio. Attesa: 5.1%. Effettivo: 4.8%

Vendite al dettaglio, dato di luglio. Attesa: 0.1%. Effettivo: -1.1%

Dati in calo per quanto concerne l'economia cinese che mostra un rallentamento, soprattutto per quanto concerne le vendite al dettaglio, superiore alle attese. Dati che confermano il rallentamento economico in corso