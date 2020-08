Contagi: forte aumento dei contagi in Spagna e Germania

Pubblicato il 14/08/2020 alle ore 12:54:19



Nuovo balzo dei contagi da coronavirus in Spagna: sono 2.935 in 24 ore, in netto rialzo rispetto ai 1.690 del giorno prima. Madrid è la comunità più colpita, con 842 nuove infezioni. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali, secondo quanto riporta El Pais. Il bilancio complessivo si aggiorna a 337.334 casi, con 28.605 vittime, 70 nell'ultima settimana, 26 rispetto a ieri.

Sono 1.445 i nuovi contagi di coronavirus registrati nel giro di 24 ore dal Robert Koch Institute in Germania. Si tratta del nuovo picco raggiunto dal maggio scorso. Particolarmente colpiti i Laender di Berlino, del Nordreno-Vestfalia e Amburgo. Il ministro della Sanità Jens Spahn aveva già ieri definito l'aumento della diffusione del Covid “inquietante” e il portavoce di Angela Merkel ha rinnovato l'appello al rispetto delle regole.





