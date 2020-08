Raccomandazioni analisti - pesante taglio per Saipem

Pubblicato il 14/08/2020 alle ore 13:57:12

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 13.56

Netto taglio per Saipem da parte degli analisti di IntesaSanPaolo (ex B Imi) che rivedono la valtuazione complessiva e portano il target a 2.10 euro. La valutazone impatta sul titolo. Per il resto solo conferme ma Equita sottolinea che l'appeal su B Mps è in netto calo dopo la dichiarazione dei vertici aziendali che, a causa Covid, sino al 2022 la banca non chiuderà in utile