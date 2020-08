Raccomandazioni analisti - 17 agosto

Pubblicato il 17/08/2020 alle ore 18:24:28

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Generali pare essere in trattative per acquistare le attività greche di Axa ma questo non determina alcun tipo di reazione da parte dell'ufficio studi di Mediobanca che ribadiscono l'indicazione di neutralità. Indicazione confermata anche per Fca a seguito della notizia che l'attività legale di GM contro il gruppo potrebbe risolversi senza alcuna implicazione economica. Equita ribadisce il buy e il target. Indicazione positiva per Creval da parte di Ubs che alza l'obiettivo in maniera significativa ma non cambia la valutazione di neutralità. Rimane l'indicazione ribassista di Equita su Mediaset a seguito della valutazione della situazione legata al tentativo di accordo di Vivendi. Accordo che, a quanto pare, è destinato a saltare in quanto Mediaset pretende un risarcimento congruo. Valutazione invariata anche per Fincantieri perché a parte il ritardo per la consegna di due navi da crociera, non vi saranno ulteriori posticipi