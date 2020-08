Raccomandazioni analisti - 18 agosto

Pubblicato il 18/08/2020 alle ore 18:17:28

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 14.29

Il Ceo di Banco Bpm apre alla possibilità di realizzare merger nel settore ed Equita ribadisce immediatamente il target e valutazione. Gli analisti di Intesa analizzano il settore utilities e ribadiscono l'indicazione di acquisto su Snam, per la possibile acquisizione di un contratto di gestione di un impianto di rigassificazione in Kuwait, e l'incremento su Enel dopo che la società ha incrementato la propria quota in Enel Americas al 65%. Sempre lo stesso ufficio studi ribadisce l'indicazione di acquisto su Erg in attesa di commesse da parte dello Stato Italiano ed Equita conferma l'indicazione di mantenere su Stm dopo i nuovi guai di Huawei in Usa.