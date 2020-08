Raccomandazioni analisti - Mediobanca rimane cauta su Ferrari

Pubblicato il 19/08/2020 alle ore 12:41:29

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 12.40

Poche segnalazioni per quanto concerne la seduta di oggi ma quasi tutte le rilevazioni riguardano titoli del paniere principale. Gli analisti di Mediobanca ribadiscono l'indicazione di neutralità su Ferrari, dopo la notizia che scuderia di F1 ha aderito al patto della Concordia (nessun impatto per gli analisti). Lo stesso ufficio studo rimane positivo su Snam dopo che il Ceo ha ribadito la svolta green della società. Equita conferma l'indicazione di acquisto su Poste Italiane dopo l'intenzione dei vertici di valorizzare il portafoglio immobiliare. Infine, gli stessi analisti ribadiscono il suggerimento su Italmobiliare dopo l'acquisto del 60% relativo all' Officina Profumo Santa Maria Novella (ora la società detiene l'80% del capitale) per 120 milioni di euro.