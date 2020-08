Pubblicato il 20/08/2020 alle ore 10:26:05

Il rialzo di Wall Street, in realtà, è un affare di queste società (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix e Google). Ci sono anche altre realtà che evidenziano progressi ma nessuno come queste aziende tanto che Apple ha raggiunto la soglia dei 2 trilioni di dollari di capitalizzazione, un livello altissimo che, per dare un'idea, è in linea con il Pil dell'Italia.