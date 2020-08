Le riserve aurifere delle Banche Centrali

Pubblicato il 20/08/2020 alle ore 10:44:58

Italia sul podio dopo Usa e Germania per quanto concerne la percentuale di proprietà di oro rispetto all'intero valore delle riserve. Il 67.5% è un ottimo dato tenendo conto che il prezzo dell'oro si è rivalutato del 30% nel corso dell'anno (i dati, però, non sono aggiornatissimi perché sono del 2/2018 e sappiamo che la Cina e l'India sono stati larghi compratori negli ultimi due anni). I dati che sorprendono sono quelli del Giappone e della Svizzera che evidenziano un bassissimo livello di oro nei propri forzieri. Dato da tenere in considerazione perché i vari QE hanno prodotto un valore di bilancio della SNB e della BOJ superiore al 120% dei rispettivi Pil.