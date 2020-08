Raccomandazioni analisti - Equita taglia il target a Unicredit

Pubblicato il 20/08/2020 alle ore 15:30:09

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 15.29

L'unica variazione riguarda Unicredit poiché gli analisti di Equita riducono il target al titolo a seguito di una valutazione circa l'andamento dei ricavi 2021 che sono visti in peggioramento. Indicazioni confermate per tutti gli altri titoli in base alle ultime notizie emerse.