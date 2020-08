Pubblicato il 21/08/2020 alle ore 09:09:08

Dal 2004 il livello di scoperto sull'S&P500 non è mai stato così basso. Sono tutti al rialzo su questo mercato e, ovviamente, questa non è un'informazione positiva per la Piazza Usa. Attenzione massima per quanto concerne la prossima settimana.