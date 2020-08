Raccomandazioni analisti - solo conferme

Pubblicato il 21/08/2020 alle ore 14:32:26

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 15.29

Solo conferme in questo aggiornamento ma spicca la differenza di vedute su Enav da parte di Mediobanca e Intesa: la prima è fortemente rialzista, nonostante il calo del traffico aereo, la seconda è più pragmatica. La società ha diffuso i dati relativi ai voli gestiti e il calo è marcato. Il ritorno alla normalità è previsto solo nel 2023.

Indicazioni positive per Poste Italiane dopo i dati e per Enel, a seguito dell'accordo con Intesa per sostenere i fornitori, mentre gli analisti di Mediobanca confermano la valutazione positiva a Garofalo grazie ai pagamenti tempestivi delle regioni che non hanno ritardato l'invio del denaro, nonostante il Covid