Per Jp Morgan bisogna puntare ancora sul Tech

Pubblicato il 24/08/2020 alle ore 10:46:44

1. Il prezzo relativo della tecnologia è vicino ai massimi visti all'inizio del 2000, ma il settore non è sui massimi per quanto concerne il rapporto P / E. In contrasto con la bolla dot.com, l'attuale rally è stato supportato da una forte consegna degli utili. Tecnologici, Beni di consumo e Pharma sono stati gli unici tre settori a registrare una crescita positiva degli utili nel secondo trimestre del 2020, mentre la crescita complessiva degli utili USA è scesa del 33% a / a.





2. Oltre a una solida crescita degli utili, il settore Tech ha bilanci sani e una forte generazione di flussi di cassa, sempre in contrasto con quanto accaduto del 2000. Di conseguenza, i riacquisti rimangono un chiaro supporto per il settore.



3. Un altro fattore che contribuisce alla forte sovraperformance del settore è che si inserisce bene nella categoria Crescita della qualità. Ciò è confermato dalla sua correlazione negativa ai rendimenti obbligazionari, agli indicatori di attività come i PMI e dal suo beta in calo rispetto al mercato in generale



4. A breve termine, il settore Tech è stato relativamente meno danneggiato dall'attuale crisi del COVID-19, in particolare rispetto ai settori dei consumatori. Settori del comparto tecnologico hanno, infatti, preso una quota di mercato maggiore durante l'attuale dislocazione del virus. A lungo termine, la tecnologia rimane il vincitore dell'attuale interruzione strutturale, incluso il passaggio all'intelligenza artificiale e una maggiore penetrazione dei veicoli elettrici.



5. La concentrazione tecnologica e il rischio di momentum sono troppo alti? Sebbene condividiamo alcune delle preoccupazioni per quanto riguarda la corsa stellare di alcuni titoli momentum quest'anno, notiamo che molti dei risultati migliori di inizio anno non sono, di fatto, classificati nell'indice MSCI Tech. Dei primi 30 nomi che contribuiscono alla performance dell'MSCI US, solo un terzo di questi sono componenti dell'indice MSCI Tech. Sebbene il prezzo relativo alla tecnologia statunitense sia vicino ai massimi osservati all'inizio del 2000, non è così eccessivo in termini di quota della capitalizzazione di mercato totale.



6. E il rischio politico per il settore? I nostri analisti del settore Tech ritengono che una vittoria di Biden potrebbe non essere negativa per il settore. Le sue politiche includono la continua indagine sulle pratiche anticoncorrenziali, ma è stato meno aggressivo su questo fronte rispetto a Elizabeth Warren, non sostenendo uno scioglimento della grande tecnologia e con gli obiettivi chiave che potrebbero essere servizi di comunicazione / società discrezionali, piuttosto che aziende tecnologiche.





Fonte - MarketEar