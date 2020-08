Jackson Hole: Powell fisserà le nuove misure per alzare l'inflazione

Pubblicato il 25/08/2020 alle ore 11:11:22

Un discorso molto atteso quello che inizierà alle ore 09.10 (ora americana) di giovedì. Powell potrebbe dare le prime indicazioni, da definire in dettaglio nella riunione del 16/09, circa la nuova politica monetaria della Fed. L'obiettivo è il rialzo dell'inflazione e mantenere un livello superiore, per qualche tempo, al 2%. Sarà un discorso sarà analizzato nel dettaglio (parola per parola) dal mercato per le implicazioni che avrà sui mercati nel breve e medio termine.

È probabile che Powell , capo della banca centrale dal 2018, descriva nel dettaglio una serie di misure volte a spingere l’inflazione al rialzo in mezzo a una pandemia di coronavirus che ha trascinato l’economia statunitense in una delle sue ore più buie .

Mentre il consumatore medio potrebbe trovare assurdo voler aumentare il costo della vita, i banchieri centrali e gli economisti vedono anche un’inflazione troppo bassa come un problema. Spesso riflette un’economia in lento movimento con un basso tenore di vita. Inoltre, i bassi tassi di interesse concomitanti danno ai responsabili politici poco spazio di manovra quando si verificano crisi e c’è bisogno di allentare la politica.

Ecco perché Powell, che parlerà giovedì durante una versione virtuale della conferenza annuale della Fed di Jackson Hole, nel Wyoming, delineerà quelli che potrebbero essere gli sforzi più attivi mai compiuti dalla banca centrale per spingere l’inflazione a un livello sano. Il discorso si intitola “Monetary Policy Framework Review” e conclude un esame di un anno sia tra i funzionari delle banche centrali che con il pubblico, durante una serie di eventi aperti, su come dovrebbe essere la politica in futuro.



Fonte CNBC