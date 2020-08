Raccomandazioni analisti - 27 agosto

Pubblicato il 27/08/2020 alle ore 18:56:16

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 14.04

Tre valutazioni da parte degli analisti di Mediobanca: Anima è outperform dopo la revisione degli accordi commerciali tra la società e Poste Italiane; Brunello Cucinelli rimane neutral in attea dei dati di bilancio che saranno comunicati oggi e mentre su Pirelli gli analisti confermano una valutazione negativa in vista del nuovo assetto della controllante. Infine, Equita ribadisce l'indicazione su Tim perché da quanto sta emergendo, le valutazioni delle varie società (cessione KKR e valorizzazione di Open Fiber) sono in linea con le loro stime.