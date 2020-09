Dati macro Usa - sussidi fermi

Pubblicato il 17/09/2020 alle ore 15:00:52

Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 850mila. Effettivo: 860mila



Richieste continue di sussidi di disoccupazione. Attesa: 13milioni. Effettivo: 12,628 milioni

Indice Fed di Filadelfia, dato di settembre. Attesa: 15.0. Effettivo: 15.0

Licenze edilizie, dato di agosto. Attesa: 1,53 milioni. Effettivo: 1,47 milioni

Nuovi cantieri edilizi, dato di agosto. Attesa: 1,49 milioni. Effettivo: 1,416 milioni

I nuovi sussidi rimangono invariati e questo è un dato che non soddisfa moltissimo anche perché il calo di quelli continui c'é ma è anche vero che la revisione della settimana precedente è peggiorativa. In buona sostanza il mondo del lavoro è entrato in stallo.