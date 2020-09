Pubblicato il 18/09/2020 alle ore 15:07:24

In queste ultime giornate abbiamo sempre, volutamente, evitato di commentare le prossime elezioni regionali e il referendum. Il motivo è semplice: non crediamo che possano, in alcun modo, generare problemi al Governo. Forse, in caso di forte perdita del PD è possibile uno spostamento dell’equilibrio verso i 5Stelle (e se da un lato è augurabile la prima ipotesi, dall’altra la seconda rappresenterebbe una vera e propria sciagura) ma il vero test, a nostro avviso, sarà verso Salvini. Se perderà nuovamente come è accaduto in gennaio con l’Emilia Romagna, è del tutto probabile che aumenterà la fronda interna, soprattutto se la Lega non riuscirà a salire né in Toscana né in Puglia. E, detto francamente, non è che ci dispiaccia molto neppure vedere Salvini in difficoltà, soprattutto se il suo posto sarà occupato da Giorgetti (o simile a lui). Il nostro Paese non ha bisogno di politici di rottura ma di persone, preparate, che sappiano mediare e, nel caso, decidere con consapevolezza.

Il grafico riguarda l’ultimo sondaggio pubblicato e la percentuale di ogni singolo partito. Saranno in tanti lunedì sera a seguire l’esito elettorale, tra questi non ci saranno i mercati.