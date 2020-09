Pubblicato il 29/09/2020 alle ore 10:06:17

Come accadde a primavera, il vero rischio è la tenuta del sistema sanitario nazionale. Ci avviamo alla stagione che provoca malanni alle vie respiratorie e la possibilità che le sale rianimazioni siano occupate da ammalati per polmoniti (non da virus) è alto. Appare del tutto verosimile che in caso di aumento dei contagi e delle infezioni gravi, si debba ricorrere a misure straordinarie come questo inverno. Questo è il rischio che, è attenuato dalla precedente esperienza e, quindi, i responsabili sanno cosa e come farlo. Però, quanto leggiamo queste notizie, qualche timore nasce.

Purtroppo i posti letto del Covid Hospital 2 Columbus sono quasi al completo e siamo a fine settembre. Polmoniti interstiziali, per lo più. Casi clinicamente meno gravi, che non sempre necessitano della terapia intensiva, ma l’impennata c' è stata e una lenta risalita era cominciata ad agosto.

E aumentano gli accessi al Pronto soccorso, il calo delle temperature, le prime influenze rischiano di mandare in tilt le strutture. Tant' è che la Regione Lazio ha appena assegnato al Columbus altri ulteriori 20 posti letto. Perché nel giro di pochi giorni, nella struttura attigua al Gemelli dal 16 marzo dedicata ai pazienti Covid-19, lo scenario - come i numeri - è cambiato. Inquietante e subdolo come questo virus. Di buono c' è che l’équipe medica ha ormai un bagaglio di conoscenze, conosce il nemico.