Covid: la seconda ondata è stata sottovalutata

Pubblicato il 12/10/2020 alle ore 02:07:46

Anche il muro dei cinquemila contagi è caduto. Il bollettino diffuso ieri ne ha contati 5.372 in 24 ore su 129.471 tamponi fatti. E non si salva nessuna Regione. Anzi, a colorarsi di rosso è tornata a essere la Lombardia, martire dei primi mesi di Covid, che ha già sfiorato nuovamente i mille casi al giorno scavalcando il nuovo fronte caldo della Campania (+769 nuovi positivi). Poco dietro c’è il Veneto (+595), seguito dalla Toscana (+483). Le cifre dei nuovi infetti viaggiano ad alta velocità: in 72 ore sono pressoché raddoppiati. «Di questo passo a novembre rischiamo 16mila casi al giorno» è l’allarme di Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, secondo il quale «la seconda ondata è stata sottovalutata».





