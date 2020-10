L'FMi rivede al rialzo il dato sul Pil italiano

Pubblicato il 13/10/2020 alle ore 15:03:50

Una revisione al rialzo per quanto concerne il dato sul Pil italiano ma sempre a doppia cifra. Rispetto alla previsione dell'aprile scorso, il FMI alza a -10.6% la decrescita del Pil contro -12.6% ma abbassa dell'1.1% quello di crescita del 2021 a 5.2%.

La crescita globale è prevista a –4,9% nel 2020, 1,9 punti percentuali al di sotto delle previsioni del World Economic Outlook (WEO) di aprile 2020. La pandemia COVID-19 ha avuto un impatto più negativo sull'attività nella prima metà del 2020 del previsto e la ripresa dovrebbe essere più graduale di quanto previsto in precedenza. Nel 2021 la crescita globale è prevista al 5,4%. Nel complesso, ciò lascerebbe il PIL del 2021 circa 6½ punti percentuali inferiore rispetto alle proiezioni pre-COVID-19 di gennaio 2020. L'impatto negativo sulle famiglie a basso reddito è particolarmente acuto, mettendo a repentaglio i significativi progressi compiuti nella riduzione della povertà estrema nel mondo gli anni '90.



Come per le proiezioni WEO dell'aprile 2020, vi è un grado di incertezza superiore al solito intorno a questa previsione. La proiezione di base si basa su ipotesi chiave sulle ricadute della pandemia. Nelle economie con tassi di infezione in calo, il percorso di ripresa più lento nelle previsioni aggiornate riflette il persistente allontanamento sociale nella seconda metà del 2020; maggiore cicatrizzazione (danno al potenziale di offerta) dall'impatto maggiore del previsto all'attività durante il blocco nel primo e nel secondo trimestre del 2020; e un colpo alla produttività poiché le aziende sopravvissute aumentano le necessarie pratiche di sicurezza e igiene sul lavoro. Per le economie che lottano per controllare i tassi di infezione, un blocco più lungo comporterà un pedaggio aggiuntivo sull'attività. Inoltre, la previsione presume che le condizioni finanziarie, che si sono allentate dopo il rilascio del WEO di aprile 2020, rimarranno sostanzialmente ai livelli attuali. Sono chiaramente possibili risultati alternativi a quelli di riferimento, e non solo a causa dell'evoluzione della pandemia. L'entità del recente rimbalzo del sentiment dei mercati finanziari sembra scollegata dai cambiamenti nelle prospettive economiche sottostanti - come discute l'aggiornamento del Global Financial Stability Report (GFSR) di giugno 2020 - aumentando la possibilità che le condizioni finanziarie possano irrigidirsi più di quanto ipotizzato nella linea di base.



Tutti i paesi, compresi quelli che apparentemente hanno superato picchi di infezioni, dovrebbero garantire che i propri sistemi sanitari dispongano di risorse adeguate. La comunità internazionale deve intensificare notevolmente il suo sostegno alle iniziative nazionali, anche attraverso l'assistenza finanziaria ai paesi con capacità sanitarie limitate e la canalizzazione dei finanziamenti per la produzione di vaccini man mano che le sperimentazioni avanzano, in modo che dosi adeguate e convenienti siano rapidamente disponibili per tutti i paesi. Laddove sono necessari blocchi, la politica economica dovrebbe continuare ad attutire le perdite di reddito delle famiglie con misure considerevoli e ben mirate, nonché fornire sostegno alle imprese che subiscono le conseguenze delle restrizioni obbligatorie sull'attività. Laddove le economie stanno riaprendo, il sostegno mirato dovrebbe essere gradualmente sciolto man mano che la ripresa si avvia,



Una forte cooperazione multilaterale resta essenziale su più fronti. L'assistenza alla liquidità è urgentemente necessaria per i paesi che affrontano crisi sanitarie e carenze di finanziamenti esterni, anche attraverso la cancellazione del debito e il finanziamento attraverso la rete di sicurezza finanziaria globale. Al di là della pandemia, i responsabili politici devono cooperare per risolvere le tensioni commerciali e tecnologiche che mettono in pericolo un'eventuale ripresa dalla crisi COVID-19. Inoltre, basandosi sul calo record delle emissioni di gas a effetto serra durante la pandemia, i responsabili politici dovrebbero sia attuare i loro impegni di mitigazione del cambiamento climatico sia lavorare insieme per aumentare la tassazione del carbonio equamente concepita o schemi equivalenti. La comunità globale deve agire ora per evitare il ripetersi di questa catastrofe costruendo scorte globali di forniture essenziali e dispositivi di protezione.





Fonte - IMF