Agenda dati macro e finanziari del 3 novembre

DATI MACRO



Usa

Ore 16.00

Ordini all’industria, dato di settembre. Attesa: 1.0%



Eventi



Usa

Elezioni Presidenziali e per il rinnovo di parte del Congresso



Tokyo

Mercato chiuso per festività



Eurogruppo

Riunione in teleconferenza





EVENTI SOCIETARI

Italia



Debutto

OASI





OPA

Techedge: offerta pubblica di acquisto a 5.4 euro a titolo. L’operazione terminerà il 23 ottobre

AS Roma: Opa di Romolus and Remus Investment a0.1165 euro a titolo. L’operazione terminerà il 29 ottobre

Massimo Zanetti: Opa di MZB Holding al prezzo di 5 euro. L’operazione terminerà il 20 novembre.



Aumento di capitale

Iniziative Bresciane: 1 azione nuova a 16.45 euro ogni 8 vecchie possedute. Trattazione diritti sino al 30 ottobre. L’operazione terminerà il 5 novembre.

Visibilia Editore: 49 azioni, al prezzo di 0.115 euro, ogni 10 possedute. Trattazione diritti sino al 6 novembre. L’operazione terminerà il 12 novembre.

H-Farm: aumento di capitale con emissioni di azioni e obbligazioni convertibili (link) . La trattazione dei diritti è sino al 16 novembre e l’operazione si concluderà il 20 novembre

Digital Magics: sottoscrizione di Strumenti finanziari partecipativi - link. Trattazione diritti sino al 13 novembre. L’operazione terminerà il 19 novembre





Cda

Ferrari, Safilo, Toscana Aeroporti



Conference Call

Ferrari (15.00), Safilo (18.15)



Assemblea

Dividendi

Raggruppamento

Trimestrali

EUROPA

Bnp Paribas



USA

