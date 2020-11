Dividendi delle banche: prudenza da Mersch

Pubblicato il 25/11/2020 alle ore 08:54:05

.....Ha ragione Andrea Enria, presidente del consiglio di vigilanza della BCE, di avvertire di un potenziale aumento di 1,4 miliardi di euro di crediti inesigibili per le banche della zona euro?

La cifra è corretta, ma non si basa sul nostro scenario di base centrale, ma su uno scenario grave ed estremo. Ad oggi, non vedo una situazione economica che porterà a uno scenario grave. Alcune banche avevano scenari nei loro modelli interni, che non erano scenari centrali, ma erano scenari molto rosei. Questo è il motivo per cui abbiamo invitato le banche a considerare i principali scenari delle autorità pubbliche, delle organizzazioni internazionali o anche dei loro stessi paesi.

Il secondo punto è che abbiamo detto alle banche che le moratorie sul debito non possono durare per sempre . Non c'è motivo per loro di non dare un seguito alla salute reale dei debitori e se alcuni dei debitori si sono semplicemente congelati e sono in grado di ricominciare l'attività normalmente o se la loro situazione è peggiorata perché il loro modello di business è stato notevolmente colpite a causa di questa pandemia e ciò renderebbe necessaria una diversa valutazione della fattibilità.

Ciò significa che le banche non dovrebbero essere autorizzate a riavviare il pagamento dei dividendi e il riacquisto di azioni proprie alla fine di quest'anno?

Le banche sono entrate in questo ciclo con riserve di capitale più forti rispetto alla precedente crisi finanziaria. Ma d'altro canto abbiamo visto che l'aumento del coefficiente di solvibilità è stato in gran parte l'effetto della politica monetaria e delle decisioni normative. Ciò significa che abbiamo allentato alcuni dei nostri standard, creando capitale aggiuntivo disponibile per il sistema bancario a un importo da tre a quattro volte superiore alla distribuzione prevista dei dividendi. Quindi, in una certa misura, sarebbe un po 'falso o sorprendente se le banche utilizzassero i sussidi pubblici per arricchire gli azionisti. Finché le banche dipenderanno da tale supporto e chiederanno un supporto continuo, penso che dovremmo essere molto prudenti con la pura ripresa dei rapporti di pagamento che abbiamo visto prima della crisi.

Ciò non significa che dovremmo in tutti i casi mantenere un divieto generale con incertezza giuridica, poiché nel nostro regolamento abbiamo solo uno strumento di applicazione basato su un approccio caso per caso. Anche in altre giurisdizioni sembra esserci un passo verso un approccio caso per caso. Tutto dipenderà dal conservatorismo dei modelli interni delle banche, dal conservatorismo negli accantonamenti e da una solida visione della traiettoria del capitale di una banca. Bisognerà tener conto di tutto questo e poi giungeremo a una proposta entro la fine dell'anno.

