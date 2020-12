Brexit - rinvio a domani

Pubblicato il 21/12/2020 alle ore 00:48:48

La trattativa va avanti ad oltranza. Sotto abbiamo evidenziato che tutto il mondo è paese. Gli inglesi sanno dal 2016 che devono attivare Brexit ma pur minacciando la hard Brexit pare che l'esecutivo sia del tutto impreparato all'eventualità.

A parte questo, ci siamo chiesti quanto possa valere il nodo della "pesca" sulla somma degli scambi con l'Europa. Non è stato facile ma alla fine abbiamo trovato questo:

Che tempi. Il Regno Unito isolato dall’Europa. Nel 2020. Mentre sono in corso i negoziati Brexit. Bloccati sulla pesca. 650 milioni di euro l’anno. Contro 700 miliardi di scambi. E scambi senza prezzo di persone, conoscenza, scienza, sapere, affetti, amore. Che dramma.

fonte - @davcarretta

se l'indicazione è corretta, e non abbiamo modo di smentirla, bisogna sottolineare che si tratta di una vera e propria farsa da parte di una delle due parti (e entrambe).

In un documento il Parlamento britannico avverte: "Il governo non è ancora in grado di dire con certezza a imprese, commercianti e cittadini che cosa succederà ai settori coinvolti"

