Dati macro Usa - sussidi in calo

Pubblicato il 23/12/2020 alle ore 14:45:05

Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 885mila. Effettivo: 803mila

Richieste continue di disoccupazione. Attesa: 5,558 milioni. Effettivo: 5,337 milioni

Deflattore dei consumi core, dato di novembre. Attesa: 0.1%m/m; 1.5%a/a. Effettivo: 0.0%m/m; 1.4%a/a.

Spesa per consumi, dato di novembre. Attesa: -0.2% m/m. Effettivo: -0.4%

Redditi delle famiglie, dato di novembre. Attesa: -0.3% m/mt. Effettivo: -1.1%





Leggero calo delle spese per consumi mentre cala in maniera considerevole il reddito delle famiglie causa Covid. Al contrario, registriamo un buon calo dei nuovi sussidi di disoccupazione e, soprattutto, delle richieste continue.



Per il momento, nessun impatto sui mercati







Ore 16.00

Fiducia Univ del Michigan, dato di dicembre. Attesa: 81.3

Vendite di nuove case, dato di novembre. Attesa: 995 mila (-0.3%)

Ore 16.30

Scorte petrolifere. Attesa: -3.18 milioni di barili (stima Api +2,7milioni di barili)