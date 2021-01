Dati macro Usa - NFP ben sotto le attese

Pubblicato il 08/01/2021 alle ore 14:32:38

Tasso di disoccupazione, dato di novembre. Attesa: 6.8%. Effettivo: 6.7%

NFP, dato di dicembre. Attesa: 71mila. Effettivo: -140mila

Creazione di nuovi posti di lavoro nel settore privato. Attesa: 98mila. Effettivo: -95mila



Altro dato negativo dall'occupazione in quanto sia i Non Far Payroll che la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore privato non solo non crescono ma mettono a segno una contrazione decisamente elevata.

La Fed e la nuova Amministrazione dovranno attivare nuove misure

Dati importanti, soprattutto dopo la delusione provocato dal risultato ADP di mercoledì scorso (-123mila contro l'attesa di +88mila)