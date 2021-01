Agenda dati macro e finanziari del 14 gennaio

Pubblicato il 14/01/2021 alle ore 00:56:36

DATI MACRO

Cina

Ore 04.00

Bilancia commerciale, dato di dicembre. Attesa: 72,35 miliardi di dollari

Import, dato di dicembre. Attesa: 5.0% a/a

Export, dato di dicembre. Attesa: 15.0% a/a



Germania

Ore 08.00

Pil, dato del 2020. Attesa: -5.1%a/a





Usa

Ore 14.30

Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 780mila

Richieste continue di disoccupazione. Attesa: ----

Prezzi all’import, dato di dicembre. Attesa: 0.5%

Prezzi all’export, dato di dicembre. Attesa: 0.6%



Eventi



Fed

Ore 18.30

Discorso di Jerome Powell

Bce

Ore 13.30

Comunicato sulle operazioni monetarie

Italia

Collocamento Btp scadenza 1/2024 per un ammontare massimo di 2.75 miliardi

Collocamento Btp scadenza 3/2028 per un ammontare massimo di 4.5 miliardi

Collocamento Btp scadenza 9/2051 per un ammontare massimo di 2 miliardi





EVENTI SOCIETARI

Italia



Debutto

OPA

Ima: Opa lanciata totalitaria da Ima Bidco a 68 euro ad azione. L’operazione terminerà il 14 gennaio

Techedge: Opa lanciata da Temistocle. Prezzo offerto pari a 5,4 euro a titolo. L’operazione terminerà il 22 gennaio.

Poligrafica S Faustino: opa lanciata da Campi Srl finalizzata al delisting. Prezzo offerto pari a 7.03 euro. L’operazione scade il 22 gennaio





Aumento di capitale

Cda

Conference Call

Assemblea

Dividendi



Link



Raggruppamento

Trimestrali

EUROPA

USA

BlackRock

