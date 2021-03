Pubblicato il 16/03/2021 alle ore 14:49:39

L'aggiornamento dell'agenzia europea sull'indagine in corso sul vaccino AstraZeneca e gli eventi tromboembolici segnalati. Eventi che hanno portato alla sospensione della somministrazione in diversi paesi. Un'inchiesta su alcuni lotti specifici del vaccino è in corso da parte dell'Ema. Che ribadisce: "I benefici rimangono superiori ai rischi"





