Migliorano i risultati di Snam

Pubblicato il 18/03/2021 alle ore 09:08:51

(Teleborsa) - Nonostante gli impatti del Covid-19 Snam chiude il 2020 con risultati in crescita. I particolare, il gruppo ha registrato ricavi totali pari a 2.770 milioni di euro (+6,3% rispetto al 2019) "per effetto del contributo degli investimenti realizzati e della crescita dei business della transizione energetica, nonostante gli impatti del Covid-19 sulla domanda gas".





L'utile netto adjusted si è attestato a 1.164 milioni di euro (+6,5% rispetto al 2019) anche a fronte dei maggiori proventi da partecipazioni e della significativa riduzione degli oneri finanziari netti. Il Margine operativo lordo (Ebitda) adjusted: 2.197 milioni di euro (+1,3% rispetto al 2019) "per effetto del positivo contributo dei nuovi business e del proseguimento delle azioni del piano efficienza".





Il dividendo proposto è di 0,2495 euro per azione in aumento del 5% in linea con le previsioni del piano strategico 2020-2024).