Discorso di Christine Lagarde al Parlamento

Signora Presidente,

Onorevoli membri della commissione per i problemi economici e monetari,

Signore e signori,

Sono molto lieta di comparire di nuovo dinanzi alla commissione nella nostra prima audizione regolare quest'anno.



La giornata di oggi segna il primo anniversario della riunione straordinaria del Consiglio direttivo durante la quale abbiamo deciso di avviare il programma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP).



Stando al punto in cui ci troviamo oggi, la situazione economica appare ora più brillante di quanto non fosse allora e possiamo aspettarci che migliori nel 2021. Nel breve termine, tuttavia, le prospettive economiche per l'area dell'euro rimangono circondate da incertezza a causa delle dinamiche di la pandemia e la velocità delle campagne di vaccinazione. Il grave impatto che la pandemia continua ad avere non solo sull'economia, ma su tutti gli aspetti della vita di molti europei, non ci permette di “celebrare” l'anniversario del PEPP. È tuttavia importante guardare indietro e riconoscere con orgoglio i nostri sforzi collettivi per proteggere i cittadini europei da risultati ancora peggiori.



Nelle mie osservazioni di oggi, mi concentrerò sulle prospettive economiche dell'area dell'euro e sull'orientamento della politica monetaria della BCE alla luce delle decisioni del Consiglio direttivo adottate giovedì della scorsa settimana. Concluderò discutendo la combinazione di politiche necessarie per garantire un solido percorso verso la ripresa economica.



Le attuali prospettive macroeconomiche



La ripresa della domanda mondiale e misure fiscali aggiuntive sostengono l'attività mondiale e dell'area dell'euro. Allo stesso tempo, i tassi di infezione persistentemente elevati da coronavirus (COVID-19), la diffusione di mutazioni virali e l'estensione e il rafforzamento associati delle misure di contenimento continuano ad avere un impatto negativo sull'attività economica dell'area dell'euro. Di conseguenza, è probabile che il prodotto interno lordo (PIL) reale si contragga nuovamente nel primo trimestre dell'anno, dopo essere diminuito dello 0,7 per cento nel quarto trimestre del 2020.



Guardando al futuro, le campagne di vaccinazione in corso, insieme al graduale allentamento delle misure di contenimento, sostengono l'aspettativa di una ferma ripresa dell'attività economica nella seconda metà del 2021. A medio termine, prevediamo la ripresa della domanda, poiché le misure di contenimento verranno revocate essere sostenuto da condizioni di finanziamento favorevoli e da un orientamento fiscale espansivo.



Questa valutazione si riflette anche nelle proiezioni macroeconomiche del personale della BCE del marzo 2021 per l'area dell'euro, che prevedono una crescita annua del PIL reale al 4,0 per cento nel 2021, 4,1 per cento nel 2022 e 2,1 per cento nel 2023, sostanzialmente invariata rispetto a dicembre 2020 Proiezioni macroeconomiche del personale dell'Eurosistema.[1]



I rischi che circondano le prospettive di crescita dell'area dell'euro a medio termine sono diventati più equilibrati grazie alle migliori prospettive per l'economia globale e ai progressi nelle campagne di vaccinazione. Tuttavia, permangono rischi al ribasso nel breve termine, principalmente legati alla diffusione di mutazioni virali e alle implicazioni della pandemia in corso per le condizioni economiche e finanziarie.



L'inflazione annua nell'area dell'euro è aumentata negli ultimi mesi, principalmente a causa di alcuni fattori transitori. È probabile che l'inflazione complessiva aumenti nei prossimi mesi, ma una certa volatilità è prevista per tutto il 2021, riflettendo le dinamiche mutevoli dei fattori idiosincratici che stanno attualmente spingendo l'inflazione al rialzo ma che ci si può aspettare che svaniscano all'inizio del prossimo anno.



Le pressioni sottostanti sui prezzi dovrebbero aumentare leggermente quest'anno a causa degli attuali vincoli di offerta e della ripresa della domanda interna. Tuttavia, riteniamo che queste pressioni rimarranno complessivamente contenute, riflettendo anche le dinamiche salariali basse e il passato apprezzamento dell'euro. Una volta svanito l'impatto della pandemia, il venir meno dell'elevato livello di allentamento, sostenuto da politiche fiscali e monetarie accomodanti, contribuirà a un graduale aumento dell'inflazione nel medio termine. Le misure basate sui sondaggi e gli indicatori di mercato delle aspettative di inflazione a lungo termine rimangono a livelli contenuti.



Mentre il nostro ultimo esercizio di proiezione del personale prevede un graduale aumento delle pressioni inflazionistiche sottostanti, le prospettive di inflazione a medio termine - con un'inflazione annua prevista all'1,5% nel 2021, all'1,2% nel 2022 e all'1,4% nel 2023 - rimangono sostanzialmente invariate rispetto al proiezioni del personale a dicembre 2020 e al di sotto del nostro obiettivo di inflazione.



L'orientamento e l'efficacia della politica monetaria della BCE

In questo contesto, il mantenimento di condizioni di finanziamento favorevoli durante il periodo della pandemia resta essenziale per ridurre l'incertezza e rafforzare la fiducia, sostenendo in tal modo l'attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi a medio termine.



Consentitemi di approfondire ulteriormente la nostra valutazione delle condizioni di finanziamento. Questo è definito da una serie di indicatori olistici e sfaccettati.



È olistico perché consideriamo un'ampia gamma di indicatori, che coprono l'intera catena di trasmissione della politica monetaria, dai tassi di interesse privi di rischio e dai rendimenti dei titoli di Stato ai rendimenti delle obbligazioni societarie e alle condizioni del credito bancario. È anche multiforme, perché adottiamo una visione sufficientemente granulare che ci consente di rilevare i movimenti in specifici segmenti di mercato in modo tempestivo.



La scorsa settimana, dopo aver ricevuto un nuovo ciclo di proiezioni del personale, il Consiglio direttivo ha condotto una valutazione congiunta di questi molteplici set di indicatori rispetto all'evoluzione delle nostre previsioni sull'inflazione dall'ultimo esercizio di proiezione. Abbiamo concluso che l'aumento dei tassi di interesse del mercato privo di rischio e dei rendimenti dei titoli di Stato che abbiamo osservato dall'inizio dell'anno potrebbe stimolare un inasprimento del più ampio insieme di condizioni di finanziamento, poiché le banche li utilizzano come punti di riferimento chiave per determinare le condizioni di credito . Pertanto, se considerevoli e persistenti, gli aumenti di tali tassi di interesse di mercato, se lasciati incontrollati, possono diventare incoerenti con il contrastare l'impatto al ribasso della pandemia sul percorso previsto dell'inflazione.



Sulla base di questa valutazione congiunta, il Consiglio direttivo ha annunciato che prevede che gli acquisti nell'ambito del PEPP nel prossimo trimestre saranno effettuati a un ritmo notevolmente superiore rispetto ai primi mesi di quest'anno. Sebbene le registrazioni dei nostri acquisti settimanali continueranno a essere distorte da fattori rumorosi a breve termine, come i rimborsi occasionalmente irregolari, l'aumento del tasso di esecuzione del nostro programma diventerà visibile quando accertato su intervalli di tempo più lunghi.



Gli acquisti saranno attuati in modo flessibile in base alle condizioni di mercato e sempre nell'ottica di evitare un inasprimento delle condizioni di finanziamento che non sia coerente con il contrasto dell'impatto al ribasso della pandemia sul percorso previsto dell'inflazione. Inoltre, la flessibilità degli acquisti nel tempo, tra classi di attività e tra giurisdizioni continuerà a supportare la trasmissione regolare della politica monetaria. Se è possibile mantenere condizioni di finanziamento favorevoli con flussi di acquisto di attività che non esauriscono la dotazione nell'orizzonte di acquisto netto del PEPP, la dotazione non deve essere utilizzata completamente. Allo stesso modo, la dotazione può essere ricalibrata se necessario per mantenere condizioni di finanziamento favorevoli per aiutare a contrastare lo shock pandemico negativo sul percorso dell'inflazione.



Il PEPP non è l'unico strumento utilizzato dalla BCE per sostenere condizioni di finanziamento favorevoli durante il periodo di pandemia per tutti i settori dell'economia.



La terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT III) rimane una fonte interessante di finanziamento per le banche. La struttura di incentivi incorporata delle OMRLT garantisce che le banche abbiano accesso a ampi finanziamenti a condizioni molto favorevoli se mantengono i loro prestiti all'economia reale. Ciò supporta le condizioni di finanziamento basato sulle banche per le imprese e le famiglie. Allo stesso modo, i restanti strumenti di politica monetaria in atto - che vanno dai nostri tassi di interesse chiave della BCE alle indicazioni previsionali del Consiglio direttivo e al Programma di acquisto di attività - forniscono un contributo cruciale all'ampio grado di accomodamento monetario necessario per sostenere l'attività economica e il solido convergenza dell'inflazione alla nostra definizione di stabilità dei prezzi.



Continueremo inoltre a monitorare gli sviluppi del tasso di cambio per quanto riguarda le loro possibili implicazioni per le prospettive di inflazione a medio termine. Siamo pronti ad adeguare tutti i nostri strumenti, come appropriato, per garantire che l'inflazione si avvicini al nostro obiettivo in modo sostenuto, in linea con il nostro impegno per la simmetria.



La strada per una solida ripresa economica

In prospettiva, un'azione decisa in altri settori politici per sostenere la ripresa resta essenziale e dovrebbe basarsi sulle condizioni di finanziamento favorevoli prevalenti nell'area dell'euro.

Quando sono comparso davanti al Parlamento europeo il mese scorso, ho sottolineato che la forza della risposta europea alla crisi negli ultimi dodici mesi dipendeva in modo cruciale dalla forza delle risposte nazionali ed europee in tutte le aree politiche: monetaria, fiscale, di vigilanza e normativa.

Dovremmo continuare a fare affidamento sulla stessa ricetta quando si tratta di garantire un percorso verso una solida ripresa economica.

Una posizione di bilancio ambiziosa e coordinata resta fondamentale. Le politiche fiscali nazionali dovrebbero continuare a fornire un sostegno critico e tempestivo alle imprese e alle famiglie più esposte alla pandemia e alle relative misure di contenimento. Allo stesso tempo, queste misure dovrebbero, per quanto possibile, rimanere temporanee e di natura mirata per affrontare efficacemente le vulnerabilità e sostenere una rapida ripresa.



Mettendo sotto osservazione le prospettive economiche per le imprese e le famiglie, la politica fiscale rafforzerebbe anche la trasmissione delle nostre misure di politica monetaria. La politica fiscale può anche fungere da catalizzatore per trasformare le nostre economie nella fase di ripresa. Questo è il motivo per cui il pacchetto NextGenerationEU dovrebbe diventare operativo senza indugio.



Nelle prossime settimane gli Stati membri dovrebbero garantire una tempestiva ratifica della decisione sulle risorse proprie e dovrebbero finalizzare i propri piani di ripresa e resilienza. Il Parlamento europeo può svolgere un ruolo importante nell'assicurarsi che questi piani siano ben concepiti e che includano politiche strutturali di miglioramento della produttività per affrontare le debolezze di lunga data e accelerare le transizioni verdi e digitali.



Tutti noi, a tutti i livelli politici, dovremmo assicurarci di utilizzare la spinta della ripresa per trasformare le nostre economie e renderle adatte al mondo di domani, ad esempio riducendo e prevenendo i rischi climatici. La BCE è pronta a fare la sua parte in linea con il suo mandato. Questa mattina abbiamo pubblicato i risultati preliminari del nostro primo stress test climatico a livello di economia per aiutare sia le autorità che le istituzioni finanziarie a valutare l'impatto dei rischi climatici nei prossimi 30 anni.



Conclusione

Quando abbiamo annunciato il PEPP un anno fa, il Consiglio direttivo ha dichiarato che avrebbe fatto tutto il necessario nell'ambito del suo mandato ed esplorato tutte le opzioni e tutte le contingenze per sostenere l'economia durante questo shock.

Guardando indietro allo scorso anno, penso che possiamo affermare che abbiamo mantenuto questo impegno.

Ma non c'è spazio per l'autocompiacimento: la BCE continuerà a mantenere il suo mandato e sosterrà la ripresa con tutte le misure appropriate.

Ora sono pronto a rispondere alle vostre domande.









