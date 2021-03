Generali offre 2 miliardi per Aviva Polonia

Pubblicato il 23/03/2021 alle ore 08:51:17

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mar - Generali in manovra sulla Polonia. E' quanto riferisce ilSole24Ore.com.

Come era gia' emerso nelle scorse settimane la compagnia di Trieste avrebbe messo nel mirino gli asset di Aviva in vendita in Polonia. Ora pero' si sarebbe arrivati al dunque: per il 22 marzo andavano infatti presentate le manifestazioni di interesse alla compagnia britannica. E il?Leone, dopo un passaggio nel comitato investimenti, organo deputato in questa fase preliminare a dare il proprio assenso, si sarebbe mosso proprio in questa direzione.

L'operazione - riferisce il sito del Sole 24 Ore - e' sul piano economico finanziario particolarmente rilevante: si tratta di oltre 2 miliardi di euro. Aviva nelle settimane scorse ha indicato una valutazione attorno ai 2 miliardi ma a questa somma vanno aggiunti i contribuiti di due accordi di bancassurance nell'area, uno dei quali con il Santander che sarebbe tuttavia in fase di rinnovo.

Insomma un impegno rilevante per la societa' italiana che ha tuttavia individuato nell'Europa e in particolare nell'Est Europa una delle zone chiave per il proprio consolidamento.

Non a caso in piu' occasioni il ceo, Philippe Donnet, ha dichiarato che la Polonia e' un 'mercato chiave' e che in prospettiva sarebbe stata presa in considerazione qualsiasi opportunita' di crescita nel paese.

Sul dossier ci sarebbero anche Allianz, che gia' aveva guardato le attivita' francesi di Aviva e la compagnia olandese NN Group. Aviva e' il settimo assicuratore vita in Polonia, dove gestisce una delle piu' grandi reti di agenti e due importanti partnership di bancassicurazione con Santander e ING.