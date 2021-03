Pubblicato il 23/03/2021 alle ore 13:03:34

(Teleborsa) - Azimut, tramite la sua controllata americana Azimut Alternative Capital Partners, (AACP), ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione di minoranza in HighPost Capital (HighPost), società di Private Equity specializzata in investimenti nel settore consumer con sede a New York.