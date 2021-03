Fed rimuove la restrizione sui dividendi e buy bank dal 30/6

Pubblicato il 26/03/2021 alle ore 02:26:16

La Federal Reserve Board ha annunciato che le restrizioni temporanee e aggiuntive sui dividendi delle holding bancarie e sui riacquisti di azioni attualmente in vigore per la maggior parte delle aziende termineranno dopo il 30 giugno, dopo il completamento dell'attuale ciclo di stress test. Le banche con i livelli di capitale superiori a quelli richiesti dallo stress test non saranno più soggette a ulteriori restrizioni a partire da tale data. Le imprese con livelli di capitale inferiori a quelli richiesti dallo stress test rimarranno soggette alle restrizioni.

"Il sistema bancario continua ad essere una fonte di forza e il ritorno al nostro quadro normale dopo lo stress test di quest'anno manterrà quella forza", ha detto il vicepresidente della supervisione Randal K. Quarles.





Fonte Federal Reserve