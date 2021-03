Autostrade: ancora qualche giorno

Pubblicato il 29/03/2021 alle ore 02:08:45

Più tempo, ma non troppo. Tre giorni. Sono quelli che si prende la Cassa depositi e prestiti, insieme ai fondi Blackstone e Macquarie, per ragionare ancora sulla nuova offerta per Autostrade. I soldi resteranno gli stessi di quelli messi sul piatto il 23 febbraio e cioè 9,1 miliardi, ma bisogna decidere il destino di una parte di questi soldi. Sono 1,5 miliardi “virtuali”, legati alle garanzie sui rischi: se quest’ultimi si tramutano in fatti certificati dalle decisioni della magistratura allora quel miliardo e mezzo lo deve pagare Atlantia, la casa madre di Autostrade. Il ragionamento ancora aperto è questo: quelle clausole vanno alleggerite? E di quanto? Oppure è più opportuno lasciarle così come sono?

Gli interrogativi non sono di poco conto. Perché .....



Continua a leggere - Huffington Post