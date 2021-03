Agenda dati macro e finanziari del 30 marzo

Pubblicato il 30/03/2021 alle ore 00:28:55

DATI MACRO



Germania

Ore 08.00

Prezzi all’import, dato di febbraio. Attesa: 1.3%m/m; 1.1%a/a



Francia

Ore 08.45

Fiducia consumatori, dato di marzo. Attesa: 91



Spagna

Ore 09.00

Inflazione, dato di marzo. Attesa: ---

Inflazione armonizzata, dato di marzo. Attesa: 0.9%a/a



Italia

Ore 10.00

Prezzi alla produzione, dato di febbraio. Attesa: ---



Europa

Ore 11.00

Indice di fiducia economica, dato di marzo. Attesa: 96.0

Fiducia dei consumatori, dato di marzo. Attesa: -14.4



Germania

Ore 14.00

Inflazione, dato di marzo. Attesa: 0.5%m/m; 1.7%a/a

Inflazione armonizzata, dato di marzo. Attesa: 0.5%m/m; 2.0%a/a





Usa

Ore 15.00

Indice Case Shiller (andamento prezzo delle abitazioni), dato di gennaio. Attesa: 1.2%m/m; 11.2%a/a

Ore 16.00

Fiducia dei consumatori, dato di marzo. Attesa: 96.9

Eventi



Italia

Emissione Btp: scadenza 4/2026 per un ammontare massimo di 4 miliardi

Emissione Btp: scadenza 8/20314 per un ammontare massimo di 3 miliardi

Emissione CCTeu: scadenza 4/2026 per un ammontare massimo di 1.5 miliardi







EVENTI SOCIETARI

Italia



Debutto

Abp Novicelli





OPA

Credito Valtellinese: opa totalitaria promossa da Credit Agricole a 10.50 euro a titolo. L’operazione terminerà il 21 aprile



Aumento di capitale

----



Cda

Alfio Bardolla, B Pop Sondrio, Caleffi, Clabo,Copernico, Digital Value, doValue, energetica motor, Esaumotion, farmae, Fervi, Fine Foods &Pharmaceutical, First Capital,Gpi, Ilpra,Innovatec, Ivs Grooup, SS Lazio, Marzocchi Pompe, Neisperience, Notorius Pictures, Officina Stellare, Rosss, Saras, Seri Industial, Sg company, Softlab, Sol, Solution Capital Management



Conference Call

Cyberoo, Digital Value, doValue, Expert System, Labomar, Pattern, Saras



Assemblea

---



Dividendi



Link



Raggruppamento

----

Trimestrali

EUROPA

----



USA

