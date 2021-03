Banca d'Italia - Relazione del Governatore Visco

Pubblicato il 31/03/2021 alle ore 12:17:03

AGI - "La pressione sui sistemi sanitari è ancora forte. L’avvio delle campagne di vaccinazione in Italia e nel resto del mondo induce a un cauto ottimismo per il futuro. Resta comunque forte l’incertezza sull’evoluzione della crisi sanitaria e, di conseguenza, sulle prospettive dell’economia". L'avvertimento arriva dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nella sua relazione all'assemblea ordinaria dei partecipanti.



