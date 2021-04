La Commissione Ue potrebbe rivedere le stime di crescita

Pubblicato il 14/04/2021 alle ore 12:47:53

(Reuters) - La Commissione europea potrebbe aumentare le sue previsioni di crescita per la zona euro per il 2021 quando emetterà nuove proiezioni economiche a maggio, avvicinandole alle previsioni del Fondo monetario internazionale, ha detto il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni.



Intervenendo alle riunioni primaverili del FMI, tenutesi praticamente a causa della pandemia COVID-19, Gentiloni ha detto che la ripresa economica è in corso perché, nonostante le nuove restrizioni pandemiche in alcuni paesi dell'UE, le vaccinazioni stanno accelerando.



"La ripresa guadagnerà velocità nella seconda metà e probabilmente le nostre previsioni tra un mese saranno più ottimistiche ... potrebbero essere più ottimistiche di quella invernale", ha detto Gentiloni in una discussione con il capo del FMI Kristalina Georgieva.



La Commissione ha previsto a febbraio che la crescita della zona euro sarebbe stata del 3,8% quest'anno e nel 2022. L'FMI ​​ha previsto la scorsa settimana che la crescita della zona euro sarebbe stata del 4,4% nel 2021.



"Le prospettive del FMI sono un po 'più ottimistiche e questo è del tutto possibile perché la ripresa ... è in corso", ha detto Gentiloni.