Kaplan (Fed): "possibili 3 rialzi dei tassi nel 2018"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 gen - La Federal Reserve ha "del margine di manovra" sul costo del denaro. Lo ha detto Robert Kaplan, governatore della Federal Reserve di Dallas e una delle "colombe" della politica monetaria americana, spiegando di prevedere ancora "tre rialzi dei tassi nel 2018". Durante un evento a Dallas, il governatore ha sottolineato che "il 2018 sara' un anno abbastanza buono" e che i tagli delle tasse previsti dalla riforma fiscale voluta dal presidente Donald Trump "contribuiranno a sostenere le spese in conto capitale", anche se "ci sono elementi preoccupanti". Ulteriore slancio verra' anche "dalla crescita globale". Kaplan, che a dicembre ha votato a favore del rialzo dei tassi di interesse e che nel 2018 non e' membro con diritto di voto del Fomc, il comitato monetario della Fed, ha previsto nuovi miglioramenti del mercato del lavoro.