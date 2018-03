Raccomandazioni analisti - 8 marzo

Pubblicato il 08/03/2018 alle ore 17:39:15

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker

(aggiornamenti in grassetto)

Ore 15.24

Gli analisti del Credit Suisse confermano il giudizio positivo a Intesa e confermano che il titolo è tra i loro preferiti (top pick). Sempre lo stesso ufficio studi giudica negativamente Recordati confermando l'indicazione ribassista. I dati di bilancio di Azimut permettono agli analisti di Equita di confermare il giudizio di mantenimento della posizione.

Ore 13.35

Tre tagli di target e due conferme. In dettaglio Kepler taglia il target a Unieuro perché i margini reddituali sono sotto pressione in questo momento. Indicazione negativa anche per il Monte dei Paschi poiché gli svizzeri del Credito Suisse è preoccupato circa la cessione del portafoglio NPL e il trend fragile dei ricavi e volumi. Infine, SocGen taglia il target a Terna a seguito di una revisione delle stime. Conferma per Iren da Equita perché l'utile 2017 è superiore alle attese e per Atlantia perché la spartizione di Abertis determina minori costi di acquisto.

Ore 10.59

Altri due aggiornamenti su Brunello Cucinelli. Gli analisti di Kepler e di Berenberg confermano i giudizio valutando positivamente i dati pubblicati ieri dalla società toscana. Indicazione neutrale per Bper da parte di Goldman Sachs che alza leggermente il target a seguito dell'avvio della cessione di Npl (annunciata in sede di presentazione del bilancio).

Ore 09.52

Dopo la presentazione del nuovo piano industriale, gli analisti di Equita confermano il giudizio a Erg

Ore 09.30

La raccomandazione di Goldman Sachs su Banco Bpm non ha provocato alcun scossone sul titolo che rimane fermo in area 3 euro. Indicazione positiva anche per Brunello Cucinelli dopo la pubblicazioni di dati superiori alle attese e con la possibilità di un aumento di dividendo nel 2019. Indicazione positiva anche per Iren che ha pubblicato dati in linea con le attese.