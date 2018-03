Agenda dati macro e finanziari del 15 marzo

Pubblicato il 15/03/2018 alle ore 02:09:22

Seduta relativamente tranquilla per quanto concerne i dati macro, in Europa escono dati di poco conto mentre in Usa quelli che contano maggiormente sono i prezzi all'importo/export. L'attenzione di tutti sarà ancora una volta concentrata sugli eventi perché oggi uscirà il comunicato relativo all'addendum della Bce mentre in Italia la banca centrale comunicherà i dati sul debito pubblico dell'ultimo trimestre. In mattinata usciranno i dati relativi alle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio che influenzerà l'andamento del settore che, in questo momento, è sotto pressione.

Saranno numerose le società che oggi comunicheranno i dati. Nessuna del paniere principale (Eni comunicherà i dati domani mattina) mentre segnaliamo che questa mattina, prima della partenza delle contrattazioni, Generali comunicherà i dati di bilancio 2017.

DATI MACRO



Francia

Ore 08.45

Inflazione, dato di febbraio. Attesa: -0.1%m/m;

Inflazione armonizzata, dato di febbraio. Attesa: -0.1%mm; 1.3% a/a



Usa

Ore 13.30

Richieste continue di sussidi di disoccupazione. Attesa: 1900mila

Nuove richieste di disoccupazione. Attesa: 230mila

Indice Fed di New York, dato di marzo. Attesa: 15.2

Indice Fed di Filadelfia, dato di marzo. Attesa: 23.2

Prezzo import, dato di febbraio. Attesa: 0.3%m/m

Prezzo export, dato di febbraio. Attesa: 0.3%m/m



EVENTI

Italia

Banca d'Italia comunica i dati di debito pubblico nel quarto trimestre nel Bollettino "finanza pubblica, fabbisogno e debito"



Bce

Pubblicazione documento addendum sui NPL delle banche

Europa

Acea pubblica i dati di immatricolazioni auto a febbraio

EVENTI SOCIETARI



Italia

IPO

OPA

Cad.it: OPA lanciata da Quarantacinque Spa al prezzo di 5.3 euro. Termina il 6 aprile

Prelios: riaperta OPA promossa da Lavaredo al prezzo di 0.116. Termina il 16 marzo.



Aumento di capitale

Prismi: operazione sino al 22 marzo. Diritti scambiati sino al 16 marzo. Per le caratteristiche cliccare QUI

Cda

Aeroporto di Bologna, Astaldi, Avio, Be, Bialetti, Cad It, Credito Emiliano, Digital Magics, El.En., Elica, Eni, Fidia, Glenalta, I Grandi Viaggi, Intermpump Group, Italiaonline, Landi Renzo, Maire Tecnimont, Parmalat, Piteco, Ratti, RCS MediaGroup, Recordati, Retelit, Salini Impregilo, SCM-Solutions Capital Management Sim, Toscana Aeroporti, Valsoia, Vittoria Ass, Zignago Vetro.



Conference Call

Leonardo (9,30) , Astm e Sias (10,30), Atlantia (12.00), Aeroporto di Bologna, Ascopiave, Retelit, STMicroelectronics



Assemblea

EPS Equita PEP SPAC



Dividendi



Raggruppamento

EUROPA

Trimestrali

USA

Trimestrali

